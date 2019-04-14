Порошенко оправдался за предвыборные плакаты с Путиным

Киев, 14 апреля. Билборды, на которых глава Украины Петр Порошенко изображен вместе с президентом РФ Владимиром Путиным, свидетельствуют о том, что украинские власти не дадут российскому лидеру «шансов на успех». Об этом заявил сам украинский президент на дебатах в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

В ходе выступления на стадионе «Олимпийский» в украинской столице Порошенко подчеркнул, что никогда не ставил знак равенства между российским президентом и своим оппонентом в предвыборной гонке Владимиром Зеленским.

Он также объяснил смысл предвыборных билбордов, на которых изображен напротив российского лидера.

«Эти борды утверждают лишь об одном: мы не дадим господину Путину шансов на его успехи. Все. Не больше и не меньше», — оправдался Порошенко.

Напомним, на днях в Сети появились снимки предвыборных плакатов, на которых Порошенко изображен смотрящим в глаза Путину. В штабе кандидата в президенты Украины подтвердили подлинность рекламы и заявили, что «согласия российского лидера не спрашивали». Пиар-технологи считают, что задача этого рекламного хода — показать «умение Порошенко смело смотреть в глаза российскому президенту».

В России, в частности в МИД РФ, скептически отнеслись к профессионализму команды, работающей над имиджем Порошенко. Официальный представитель ведомства Мария Захарова с сарказмом подчеркнула, что автор книги «PR. Что это такое?» ушел бы в монастырь после увиденного.

Первый тур голосования прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Согласно данным социологического опроса, проведенного в преддверии второго тура голосования на Украине группой «Рейтинг», комик и актер Зеленский уверенно обходит действующего президента страны. Основателя и лидера студии «Квартал-95» поддерживает большинство украинцев.