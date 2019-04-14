Порошенко уволил замглавы СВРУ

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко отправил в отставку первого заместителя главы Службы внешней разведки Сергея Семочко, который ранее стал главным героем разоблачительных материалов в СМИ. Об этом глава государства объявил в воскресенье, выступая перед избирателями на НСК «Олимпийский» в Киеве.

«Замглавы службы внешней разведки Сергей Семочко снят с должности в минувшую пятницу», — отметил он.

Осенью прошлого года журналисты Bihus.Info опубликовало несколько статьей, касающихся Семочко, сообщает агентство РИА Новости. Так, журналисты обвинили чиновника в том, что в результате вмешательства СБУ (прежде Семочко возглавлял Главное управление СБУ по Киеву) в систему госзакупок произошла задержка в поставке медикаментов. Поставщики лекарств отмечают, что из-за этой заминки на Украине умерло 200 пациентов, оставшихся без медицинских препаратов. Кроме того, Bihus.Info утверждает, что супруга Семочка, а также ее дети имеют российские паспорта и не раз посещали Крым после 2014 года.

После этих сообщений Национальное антикоррупционное бюро начало расследование по факту незаконного обогащения высокопоставленного сотрудника спецслужб, однако Конституционный суд отменил уголовную ответственность за незаконное обогащение и постановил прекратить уголовное дело.

В октябре прошлого года журналисты Bihus.Info провели митинг у администрации Порошенко. Целью акции было напомнить президенту о ходе громких расследований в отношении первого замглавы Службы внешней разведки Украины Сергея Семочко.