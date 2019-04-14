Порошенко обещал провести референдум по вступлению в ЕС

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что он совершенно не возражает против проведения народного референдума по вступлению в Евросоюз, однако он должен состояться только после подачи официальной заявки на членство страны в ЕС. Об этом глава государства заявил в воскресенье, выступая перед журналистами и избирателями.

«Хочу сообщить, что референдум все равно будет​​​. Будет тогда, когда поставим вопрос предметно. Потому что вступление в ЕС невозможно без референдума. Сначала подается заявка на вступление, тогда, когда мы отвечаем критерию», — отметил он.

При этом вопрос «Хотят ли украинцы вступать в Евросоюз», ставиться не будет, поскольку, по мнению Порошенко, «народ уже определился». Референдум должен будет выяснить, готов ли украинский народ делегировать часть своих полномочий национальному органу, как сделали 27 из 28 членов ЕС, передает РИА Новости.

Напомним, что Украина взяла курс на вступление в ЕС и НАТО после государственного переворота 2014 года. В прошлом году Верховная рада приняла поправки, которые фиксируют в конституции стремление страны к евро- и атлантической интеграции.

В то же время кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, который стал главным оппонентом Порошенко, заявил, что в случае своей победы намерен провести народный референдум по вопросом целесообразности вступления страны в ЕС и НАТО.

Первый тур президентских выборов прошел на Украине 31 марта. По данным ЦИК страны, необходимого для победы числа голосов не набрал ни один из кандидатов. Во второй тур выборов вышли набравший 16% голосов Петр Порошенко и Владимир Зеленский, за которого проголосовали более 30% избирателей. Повторное голосование состоится 21 апреля.