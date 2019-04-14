Порошенко пообещал не менять глав МИД, МО и МВД Украины в случае победы

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко в ходе дебатов на стадионе «Олимпийский» в Киеве пообещал в случае своей победы на выборах не менять глав МИД, Минобороны и МВД страны. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинский президент выступил на стадионе «Олимпийский» в Киеве, куда прибыл днем воскресенья для участия в дебатах со своим оппонентом. Однако шоумен Владимир Зеленский, который является лидером президентского рейтинга, на встречу не явился.

В ходе выступления Порошенко подвел итоги своей работы на президентском посту и ответил на вопросы журналистов.

«Я отправлять в отставку глав ни МИД, ни Минобороны, ни МВД не собираюсь», — указал президент в своей речи.

Напомним, Зеленский и Порошенко ведут борьбу за высший административный пост государства. Первый тур голосования прошел в стране 31 марта. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Второй тур выборов назначен на 21 апреля.

Согласно данным социологического опроса, проведенного в преддверии второго тура голосования на Украине группой «Рейтинг», комик и актер Зеленский уверенно обходит действующего президента страны. Основателя и лидера студии «Квартал-95» поддерживает большинство украинцев.

Стоит отметить, что свое выступление на футбольном стадионе Порошенко закончил словами «Слава Украине!».