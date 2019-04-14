Полиция Киева проверяет сообщение о минировании Майдана

Киев, 14 апреля. Украинские полицейские проверяют сообщение о минировании торгового центра и Майдана в Киеве, об этом сообщила пресс-служба украинского ведомства.

В полиции отметили, что неизвестный сообщил о минировании торгового центра, а через час поступило сообщение о бомбе на Майдане. Полицейские проверяют информацию о минировании, из ТЦ были эвакуированы 1,5 тысячи человек.

«По указанным адресам работают специалисты взрывотехнической службы, кинологи, патрульные и следственно-оперативная группа», — говорится в сообщении ведомства.

Позже в полицию поступила информация о минировании еще пяти объектов, в том числе четырех гостиниц на улицах Крещатик, Ирининская и Михайловская, а также международного центра современного искусства и торгового центра на улице Бассейной.

Напомним, в воскресенье в Киеве должны были состояться дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского на стадионе «Олимпийский». На площади перед стадионом собралась толпа зрителей. Однако Зеленский отказался от участия в дебатах. Прибывший на стадион Порошенко дал Зеленскому 45 минут для того, чтобы тот явился на мероприятие. Не дождавшись Зеленского, Порошенко пообещал ждать его еще несколько дней для проведения дебатов на других площадках.