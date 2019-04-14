Порошенко обещал выучить венгерский на «низком уровне»

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко, который баллотируется на второй срок, выступая перед народом на стадионе «Олимпийский», заявил, что готов выучить венгерский язык на базовом уровне.

Так он прокомментировал критику в адрес Киева в связи с принятием закона об образовании, который запрещает преподавание на иностранных языках. По словам главы государства, все жители Украины, включая нацменьшинства, должны знать украинский язык. По словам Порошенко, жители страны, которая стремится стать частью ЕС, должны знать несколько языков. В качестве примера президент привел самого себя. Он отметил, что помимо украинского знает русский, польский, болгарский, румынский и английский языки.

«Если будет необходимо, я обещаю, что выучу на самом низком уровне венгерский язык», — пообещал Порошенко.

Напомним, что закон об образовании стал причиной охлаждения отношений между Венгрией, которая сочла действия Киева языковой дискриминацией нацменьшинств, и Украиной. Будапешт даже заявил, что будет прилагать усилия, чтобы не допустить Украину в Евросоюз и НАТО, куда она так стремится. Недовольство украинским законом также выразили Россия и Румыния.

14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялось выступление Порошенко перед избирателями и журналистами. Первоначально планировалось, что мероприятие пройдет в форме дебатов, на которых Порошенко сможет обсудить наиболее важные политические и экономические вопросы со своим соперником на выборах Владимиром Зеленским, однако тот так и не пришел.

Отметим, что первым Порошенко на дебаты вызвал именно Зеленский. Политик призвал своего оппонента встретиться перед камерами 19 апреля на НСК «Олимпийский», однако команда Порошенко назначила встречу на 14 апреля. В итоге дебаты превратились в обычную пресс-конференцию с участием одного кандидата.