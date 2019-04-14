Ушаков посоветовал США заняться внутренними проблемами вместо санкций против РФ

Москва, 4 апреля. Помощник президента РФ Юрий Ушаков посоветовал США заняться своими внутренними проблемами вместо подготовки санкций против России. Он отметил, что Вашингтон уже давно должен был устать от обсуждения антироссийских мер.

«Давно было пора устать, мне кажется. Есть чем заниматься им, и занимались бы. Там (в США. — Прим. ред.) большой круг вопросов, которые надо решать», — сказал Юрий Ушаков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее министр энергетики Александр Новак отметил, что весь мир уже устал от санкций, которые Штаты бесконтрольно вводят в отношении разных стран.

Сенатор Конгресса США, республиканец Марко Рубио заявил, что американские парламентарии уже «устали» от законопроектов, которые предлагают введение ограничительных мер в отношении РФ. Он добавил, что Штатам необходимо сделать шаг назад в своей санкционной риторике и оценить, где они находятся сейчас.

При этом ранее Рубио и Крис Ван Холлен внесли на рассмотрение Конгресса законопроект о введении жестких санкций против РФ, который предполагает введение новых ограничений в банковском, энергетическом и оборонном секторах. Похожий законопроект уже вносили на рассмотрение в начале 2018 года, однако тогда документ не нашел поддержки парламентариев.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отмечала, что США ведут торговые войны, руководствуясь определенными интересами. От действий Штатов в этом направлении, по ее словам, страдают международные отношения.