Порошенко закончил выступление на дебатах словами «Слава Украине!»

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко закончил свое выступление на дебатах на футбольном стадионе «Олимпийский» в Киеве словами «Слава Украине!», передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Глава Украины выступил на стадионе «Олимпийский» в Киеве, куда прибыл днем воскресенья для участия в дебатах со своим оппонентом. Однако шоумен Владимир Зеленский, который является лидером президентского рейтинга, на встречу не явился.

В завершение своей речи, в которой украинский президент, помимо прочего, перечислил достижения страны за последние пять лет, он поблагодарил собравшихся и произнес следующие слова.

«Спасибо вам, и слава Украине!» — сказал Порошенко.

Высказывание украинского президента вызвало бурную реакцию в зале.

Стоит отметить, что лозунг «Слава Украине!», а также ответ на него «Героям Слава!» использовала «Организация украинских националистов» (ее деятельность запрещена в РФ), а также «Украинская повстанческая армия» (также запрещена в РФ) в 1941 году. В российском МИД подчеркивали, что подобное приветствие — это калька с лозунга немецких фашистов.

Напомним, Зеленский и Порошенко ведут борьбу за высший административный пост государства. 31 марта в стране прошел первый тур голосования. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.

Согласно данным социологического опроса, проведенного в преддверии второго тура голосования на Украине группой «Рейтинг», комик и актер Зеленский уверенно обходит действующего президента страны. Основателя и лидера студии «Квартал-95» поддерживает большинство украинцев.