Появилось видео столкновения Квята с двумя болидами на «Формуле-1»

Пекин, 14 апреля. Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят во время заезда на Гран-при в Китае совершил столкновение с двумя болидами из команды McLaren, которыми управляли Ландо Норрис и Карлос Сайнс. Видео инцидента уже появилось в Сети.

Авария произошла на шестом повороте первого круга. Стюарды возложили ответственность на россиянина и решили наказать его за опасное вождение проездом по пит-лейну. На 43-м круге Квят был вынужден сойти с дистанции, поскольку его болид получил повреждение переднего антикрыла после столкновения с машинами соперников. Сначала гонщик был вынужден совершить остановку, чтобы заменить антикрыло, а затем покинул гонку, чтобы поберечь двигатель, сообщает пресс-служба команды «Торо Россо», за которую выступает Квят.

It was a dramatic start to the 1000th F1 race... ???? ???????? ????#ChineseGP #Race1000 pic.twitter.com/A5QWIIVUQB — Formula 1 (@F1) April 14, 2019

Его напарник Александер Албон пришел к финишу 10-м. Следующий этап гонки пройдет 26-28 апреля в Азербайджане. Напомним, что в 2017 году Квят тоже не сумел завершить этап в Канаде из-за штрафных санкций. Задержка на старте стала основанием для двойного наказания. Кроме того, механики «Торо Россо» не смогли произвести оперативную замену колеса, пишет газета «Известия».

Российский гонщик начал выступать в «Формуле-1» в 2014 году. Он был пилотом «Торо Россо», в 2015 году перешел в Red Bull, где провел полный чемпионат-2015 и часть сезона-2016, а затем вернулся в «Торо Россо». В октябре 2017 года он был заменен на француза Пьера Гасли. Вернулся за руль на Гран-при США и даже финишировал в очковой зоне, однако Red Bull разорвала с россиянином контракт.