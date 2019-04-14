Порошенко рассказал о «мечте» российских властей

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко объяснил предвыборные плакаты с изображением президента РФ Владимира Путина. По словам Порошенко, он не входит в «мечты» российских властей.

Перед первым туром выборов президента Украины появились плакаты, на которых Порошенко противопоставляет себя российскому лидеру. Многие сочли, что Порошенко таким образом хотел отождествить своего единственного конкурента Владимира Зеленского с президентом РФ.

«Я никогда не говорил и не буду говорить о знаке равенства между Путиным и Зеленским. Это не так», — оправдался Порошенко в Twitter.

Кроме того, Порошенко приписал российскому президенту слова о том, что РФ готова сотрудничать с любым президентом Украины, кроме Порошенко.

«Я хотел лишь напомнить слова Путина о том, что для него любой президент Украины, кроме Порошенко, — это его мечта», — заявил Порошенко.

Отметим, что в действительности президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова сотрудничать с любым президентом Украины, который будет выбран по итогам честных выборов.

Напомним, первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. По официальным данным центральной избирательной комиссии, лидером стал Зеленский, за которого проголосовали 30,24% украинцев. На втором месте — Порошенко с 15,95%. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля. Согласно опросам граждан Украины, лидирующие позиции перед вторым туром сохраняет Зеленский.

В воскресенье на стадионе «Олимпийский» в Киеве состоялись дебаты, однако Зеленский отказался от участия в мероприятии. Порошенко пообещал ждать Зеленского на дебаты еще несколько дней.