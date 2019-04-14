Порошенко заявил об отсутствии доказательств, что Зеленский наркоман

Киев, 14 апреля. Действующий глава государства Петр Порошенко заявил со сцены «Олимпийского», что у него нет доказательств наркозависимости шоумена и кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского, сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Ранее в одном из Telegram-каналов, предположительно связанных со штабом Порошенко, был опубликован видеоролик, где запечатлено, как Зеленского «сбивает» грузовик. В конце видео мелькает надпись «У каждого своя дорога».

Комментируя ролик, Зеленский отметил, что политтехнологи Порошенко ведут нечестную борьбу.

«У меня нет доказательств, что Зеленский наркоман», — заявил украинский президент, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее Порошенко призвал собравшихся на стадионе избирателей отдать свои голоса во втором туре за настоящего главу государства. Также президент Украины призвал своего соперника явиться на стадион.

В начале текущего месяца шоумен предложил Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля. Последний согласился, но настаивал на проведении дебатов на неделю раньше, 14 апреля.

Первый тур выборов украинского президента прошел 31 марта. Согласно финальным подсчетам центральной избирательной комиссии, победу в первом туре одержал Зеленский с 30,24% голосов. Во второй тур также прошел действующий глава Украины — 15,95%. Второй тур выборов состоится 21 апреля.