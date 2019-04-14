Порошенко пообещал уважать выбор народа в случае победы Зеленского

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко пообещал уважать выбор народа в том случае, если по итогам голосования за кандидатуру главы государства победу одержит шоумен Владимир Зеленский, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Украинский президент прибыл на стадион «Олимпийский» в Киеве для участия в дебатах со своим оппонентом. Однако Зеленский, который является лидером президентского рейтинга, на встречу не явился.

«Если не дай бог он будет избран – это будет выбор украинского народа, и я буду его уважать, любой выбор, потому что мы демократическое государство», — заверил Порошенко.

Напомним, Зеленский и Порошенко ведут борьбу за высший административный пост государства. 31 марта в стране прошел первый тур голосования. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, Порошенко поддержали 15,95% граждан. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.

Порошенко ранее заявил, что будет ждать своего соперника 14 апреля на стадионе «Олимпийский» для проведения дебатов. Бессменный руководитель и основатель студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Зеленский подчеркнул, что собирается провести встречу с президентом страны 19 апреля. В этот же день, согласно законодательству Украины, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении.

Ранее в избирательном штабе Порошенко назвали условие дебатов с Зеленским на «Олимпийском» 19 апреля.