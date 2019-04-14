Порошенко будет ждать Зеленского на дебаты еще несколько дней
Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко заявил, что готов ждать шоумена Владимира Зеленского на дебаты еще несколько дней. Об этом он заявил во время беседы с журналистами в студии на стадионе «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей.
Порошенко пообещал, что будет ждать Зеленского 15 апреля в студии ICTV.
«Не бойтесь, дебаты — это не страшно. Если не доедете сегодня, доезжайте завтра. Если и завтра не получится, я вас и послезавтра буду ждать», — обратился Петр Порошенко к Владимиру Зеленскому, который на стадион не прибыл.
Действующий президент Украины также процитировал слова из украинской народной песни «Ти ж мене підманула», говоря об отсутствии своего оппонента.
«Я прийшов — тебе нема (Я пришел — тебя нет. — Прим. ред.)», — сказал Порошенко.
Ранее Петр Порошенко заявил, что ждет своего соперника — юмориста и шоумена Владимира Зеленского — 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов. Зеленский же заявил, что собирается провести встречу такого формата со своим оппонентом 19 апреля. Согласно действующему законодательству Украины, в этот день запланированы теледебаты кандидатов в президенты страны на Общественном телевидении. Штаб Зеленского допустил проведение словесного поединка в режиме телемоста из студии Общественного и «Олимпийского», однако на госканале ответили, что это запрещено регламентом. Кандидатам не удалось прийти к согласию по вопросам места и времени проведения дебатов.
Напомним, 21 апреля на Украине состоится второй тур президентских выборов. В этот этап гонки за кресло главы государства вышли Петр Порошенко и Владимир Зеленский. По данным социологических исследований, Владимир Зеленский перед вторым туром выборов набирает 61% голосов украинцев. Рейтинг Петра Порошенко составляет 24%. Отмечалось, что, по данным исследований, еще 15% граждан Украины не определились с выбором.
Первый тур голосования на Украине прошел 31 марта. По данным ЦИК, Владимир Зеленский набрал 30,24% голосов избирателей, Порошенко поддержали 15,95% граждан.