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Порошенко рассказал, когда Украина будет готова вступить в ЕС и НАТО

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Порошенко рассказал, когда Украина будет готова вступить в ЕС и НАТО

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на сцене стадиона «Олимпийский» заявил, что Украина намерена до 2023 года вступить в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Порошенко прибыл на стадион для проведения дебатов со своим конкурентом в президентской гонке Владимиром Зеленским. Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского на стадионе 45 минут. В ходе выступления Порошенко пообещал собравшимся провести референдум по вопросу вступления в ЕС и НАТО.

«Украина, будучи членом ЕС, делегирует часть суверенитета. Членство Украины в ЕС и НАТО — это не ослабление суверенитета, а усиление, это гарантия независимости страны», — заявил Порошенко.

Глава Украины добавил, что составлена абсолютно реалистичная дорожная карта, которая включает план действий относительно членства в ЕС в 2023 году. Порошенко выразил уверенность, что государства — члены ЕС поддержат Украину, как было обещано еще много лет назад.

Порошенко рассказал, когда Украина будет готова вступить в ЕС и НАТО

Кроме того, выступая на сцене «Олимпийского», Порошенко назвал основные достижения Украины за последние пять лет. По словам нынешнего президента Украины, страна стала «суверенной державой с одной из наиэффективнейших армий в мире». Также Порошенко заявил, что якобы Киев «выиграл газовые споры» у России.

Напомним, первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. По официальным данным центральной избирательной комиссии, лидером стал Зеленский, за которого проголосовали 30,24% украинцев. На втором месте — Порошенко с 15,95%. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.

Автор: Софья Куликова
© 2019 Федеральное агентство новостей
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