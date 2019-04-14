Порошенко рассказал, когда Украина будет готова вступить в ЕС и НАТО

Киев, 14 апреля. Президент Украины Петр Порошенко в ходе выступления на сцене стадиона «Олимпийский» заявил, что Украина намерена до 2023 года вступить в Евросоюз (ЕС) и НАТО. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

Порошенко прибыл на стадион для проведения дебатов со своим конкурентом в президентской гонке Владимиром Зеленским. Порошенко заявил, что будет ждать Зеленского на стадионе 45 минут. В ходе выступления Порошенко пообещал собравшимся провести референдум по вопросу вступления в ЕС и НАТО.

«Украина, будучи членом ЕС, делегирует часть суверенитета. Членство Украины в ЕС и НАТО — это не ослабление суверенитета, а усиление, это гарантия независимости страны», — заявил Порошенко.

Глава Украины добавил, что составлена абсолютно реалистичная дорожная карта, которая включает план действий относительно членства в ЕС в 2023 году. Порошенко выразил уверенность, что государства — члены ЕС поддержат Украину, как было обещано еще много лет назад.

Кроме того, выступая на сцене «Олимпийского», Порошенко назвал основные достижения Украины за последние пять лет. По словам нынешнего президента Украины, страна стала «суверенной державой с одной из наиэффективнейших армий в мире». Также Порошенко заявил, что якобы Киев «выиграл газовые споры» у России.

Напомним, первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. По официальным данным центральной избирательной комиссии, лидером стал Зеленский, за которого проголосовали 30,24% украинцев. На втором месте — Порошенко с 15,95%. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.