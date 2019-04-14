Почему Навальный и Соболь боятся вопросов ФАН о картельном сговоре при распиле бюджета Москвы

Федеральное агентство новостей, которое внимательно следит за деятельностью так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» (ФБК) Алексея Навального, вполне резонно задалось вопросом: почему «расследователи» ищут коррупцию где угодно, но только не у себя под носом.

Вопрос не праздный: ФАН провело расследование и выяснило, что бизнес-партнер юриста ФБК Любови Соболь — бывший военный Андрей Мищенков — является соучастником коррупционного преступления. Этот сторонник Навального известен как деловой партнер бизнесмена Юрия Тимофеева, который вместе с семьей и близкими друзьями создал целый пул фирм и фирмочек, ловко пилящих государственные средства, выделяемые на конкурсной основе на строительство детских площадок в Москве и Подмосковье. И все время почему-то получается, что в конкурсах участвуют фирмы, так или иначе связанные с семьей или близкими знакомыми Тимофеева. Делом уже заинтересовалась антимонопольная служба, скоро, возможно, картелем займутся и правоохранительные органы. Но вот Алексея Навального, Любовь Соболь и всю команду ФБК, похоже, эта история совершенно не волнует.

А может, и волнует. Но делиться своими мыслями на этот счет команда Навального категорически отказывается. Более того, и Соболь, и ее соратники ушли в глухую оборону и, судя по всему, элементарно боятся отвечать на вопросы корреспондентов ФАН и других изданий не только о связке Соболь-Мищенков-Тимофеевы, но и том, почему юрист ФБК, скажем так, обманывает относительно своей тяжбы с компанией «Московский школьник».

Федеральное агентство новостей несколько раз пыталось дозвониться до Соболь и ее коллег по ФБК, начиная с Навального, но успеха не достигло.

Ни сам скандальный блогер, ни его «младшие товарищи» не снизошли до общения с нашими корреспондентами. А все телефоны, с которых мы пытались связаться с членами команды Навального, похоже, у них уже навечно внесены в черный список.

Варианты реакции на наши звонки были вполне предсказуемые. Либо номер был плотно и навечно «занят»; либо долго не снимали трубку, потом сбрасывали звонок, а потом снова не отвечали. Либо — в лучшем случае — узнав о цели звонка, сразу отказывались говорить, и хорошо еще, если это делалось в относительно вежливой форме.

В общем, как говорится, так и запишем.

Первое. Вся команда ФБК, включая ее юриста, совершенно сознательно игнорируют расследование ФАН о картельном сговоре, в котором замешан бизнес-партнер Соболь Мищенков. Тот самый Мищенков, который связан с картелем, пилящим столичный и подмосковный бюджет на строительстве детских площадок.

Второе. Судя по всему, Любовь Соболь крайне нервируют вопросы о провале ее «разоблачений» на ниве детского питания, особенно после того, что она втянула в свою аферу бывшую сотрудницу предприятия «Московский школьник» Наталью Шилову. Обманутая Шилова уже не раз горько пожалела, что попалась в сети Соболь.

Кроме того, Соболь, видимо, просто боится, что ее ложь о якобы «выигранном» иске против «Московского школьника» станет известна еще большему количеству людей. Напомним, Соболь выдала за свою «победу» решение арбитражного суда Москвы не блокировать в YouTube видеоролик с «расследованием» ФБК об организации питания в школах и детских садах Москвы.

Ранее предприятие подало в арбитражный суд иск против ФБК Алексея Навального и самой Любови Соболь. Комбинат в качестве обеспечительной меры требовал временно ограничить доступ к видеозаписи на Youtube-канале «Навальный-LIVE» и к аналогичной публикации на сайте ФБК.

Арбитраж в требовании отказал, но это отнюдь не победа Соболь и Ко. Просто эти записи — вещественное доказательство «Московского школьника» в деле о клевете. В случае, если бы суд постановил сразу блокировать доступ к материалам, он бы автоматически признал победу предприятия без рассмотрения дела по существу, что истца никак не устраивает.

Кстати, ранее Навальный соврал, что в суд на него якобы подал российский бизнесмен Евгений Пригожин, что тоже не соответствует истине. К Пригожину, владельцу компании «Конкорд», оклеветанный Соболь «Московский школьник» отношения не имеет.

Впрочем, после знаменитого фейка Навального про «умытаз», в котором якобы мыли фрукты и овощи для питания столичных детей, вряд ли команда ФБК кого-то чем-либо особо удивит.

Вспомним, что ранее Евгений Пригожин рассказал о попытке шантажа со стороны Навального. По словам бизнесмена, блогер требовал от него 300 миллионов рублей на муниципальную кампанию по выборам в Мосгордуму, обещая в случае отказа продолжить дискредитацию. Пригожин в категоричной форме отверг предложение Навального.

Несмотря на то, что компания «Конкорд» не имеет никакого отношения к истории с заболеваниями в дошкольных учреждениях Москвы, ее владелец Евгений Пригожин по собственной инициативе материально помог семьям, в которых дети попали в больницу в результате вспышки инфекции в конце прошлого года. Он также пригласил родителей на предприятие «Конкорд», чтобы показать, что там соблюдаются все санитарные и технические нормы по приготовлению пищи.

В общем, понятно, почему Соболь и ее друзья по команде Навального прячутся от журналистов — все факты против них, и крыть, как говорится, нечем.