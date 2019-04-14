Дамаск обсудил с ООН урегулирование ситуации в Сирии

Дамаск, 14 апреля. Министр иностранных дел Сирии Валид Муаллем в воскресенье встретился со спецпосланником ООН по Сирии Гейром Педерсеном в Дамаске. Об этом сообщает пресс-служба МИД арабской республики.

Стороны обсудили вопрос политического урегулирования сирийского конфликта, а также работу по формированию конституционной комиссии (орган, который должен создать новую конституцию Сирии на основе консенсуса). Кроме того, Педерсен рассказал Муаллему о своей деятельности после прошлого визита в Дамаск, который состоялся в марте, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что спецпосланник ООН по Сирии Гейр Педерсен пробудет в Дамаске два дня. В марте 2019 года Валид Муаллем обсудил с Гейром Педерсоном и его делегацией ряд вопросов, связанных с политическим процессом, включая формирование конституционного комитета. По итогам визита представитель ООН сообщил, что встреча прошла конструктивно, и пообещал регулярно посещать Дамаск для обсуждения актуальных вопросов.

Война в Сирии продолжается с 2011 года. Военный конфликт осложняется присутствием на территории арабской республики иностранных войск и террористических группировок. Единственные страны, которые получили от правительства Сирии разрешение на военное присутствие в Сирии — это Россия и Иран.