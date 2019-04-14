Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия

Задержан один сбежавший из ИВС в Туве

35
0 Оставить комментарий

Задержан один сбежавший из ИВС в Туве

Кызыл, 14 апреля. Задержан один из девяти человек, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в городе Ав-Довураке Барун-Хемчикского района Тувы. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД «Барун-Хемчикский».

Как передает ТАСС, поиски восьми беглецов продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Туве разыскивают девять человек, совершивших побег из ИВС. Стало известно, что в результате побега один из дежурных изолятора получил телесные повреждения. Правоохранительные органы также обратились к жителям региона с просьбой сообщать любую имеющуюся информацию о беглецах. 

Автор: Регина Пак
Источник: ТАСС
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров