Задержан один сбежавший из ИВС в Туве

Кызыл, 14 апреля. Задержан один из девяти человек, сбежавших из изолятора временного содержания (ИВС) в городе Ав-Довураке Барун-Хемчикского района Тувы. Об этом сообщили в межмуниципальном отделе МВД «Барун-Хемчикский».

Как передает ТАСС, поиски восьми беглецов продолжаются.

Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов в Туве разыскивают девять человек, совершивших побег из ИВС. Стало известно, что в результате побега один из дежурных изолятора получил телесные повреждения. Правоохранительные органы также обратились к жителям региона с просьбой сообщать любую имеющуюся информацию о беглецах.