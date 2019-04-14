Порошенко разыграл «дебаты» сам с собой

Сегодня в центре Киева действующий глава Украины Петр Порошенко и его команда разыграли странный спектакль под названием «президентские дебаты». Соперник Порошенко, актер Владимир Зеленский на них не пришел.

Зато Банковая использовала это как повод провести внеочередной провластный митинг и раздать огромное количество печатной продукции, клеймящей Зеленского самым постыдным образом.

Подробнее — в репортаже корреспондента Федерального агентства новостей, находившегося в центре событий.

Толпа сторонников Порошенко начала собираться у южного входа в СК «Олимпийский» около часа дня. Впрочем, сам стадион был закрыт, а для Порошенко построили сцену с внешней стороны арены.

На подходе к стадиону работали палатки, в которых раздавали листовки и наклейки «Зеленский — наркоман!», «Голосуй против наркоЗЕвисимости» и т.д. Киевляне охотно разбирали всю эту полиграфическую грязь, некоторые тут же клеили «продукцию» на сумки и окрестные стены.

К началу митинга собралось около пяти тысяч человек, здесь же присутствовало около тысячи силовиков Нацгвардии, краповые береты и прочие. На разогреве играли музыкальные группы патриотического толка.

Сам Порошенко вышел на сцену ровно в два часа и произнес пламенную речь о «необходимости противостоять ставленнику Кремля», «защитить Украину» и тому подобное. В конце речи он сообщил, что «идет на дебаты с Зеленским», которого приглашал к двум часам.

Впрочем, Зеленский не появился перед СК, поскольку приглашал Порошенко встретиться на дебатах ровно через неделю. Выждав некоторое время, Порошенко опять поднялся на сцену, а его пресс-секретарь начал «дебаты» на основании того, что в толпе за ограждениями присутствовали 200 журналистов (простых людей к сцене не пускали).

После этого прикормленные властью журналисты начали задавать заранее заготовленные вопросы. Они касались «достижений» Порошенко за пять лет нахождения на посту президента, и на эти вопросы сам президент долго и охотно отвечал.

Минут через пятнадцать после начала этого странного шоу толпа начала стремительно редеть — люди десятками уходили домой. Судя по разговорам, многие из них ждали, что Зеленский все-таки придет, но оказались разочарованы.

Ближе к концу митинга Порошенко уделил отдельное внимание тому, является ли Зеленский наркоманом.

«У меня нет на руках точных доказательств, что у моего соперника есть какие-то нездоровые привязанности. Однако с учетом того, что он отказался повторно сдавать анализы специалистам ВАДА, я допускаю всякое», — сообщил президент.

Периодически он обращался к отсутствующему оппоненту: «Ну что ты скрываешься? Приди и расскажи народу, куда ты намерен вести страну».

«Дебаты» продолжались в целом около часа. По окончании Порошенко еще раз призвал Зеленского прийти и «сразиться в честном бою». В толпе неприятно засмеялись.

В целом все это шоу показало — штаб Порошенко испытывает беспокойство насчет второго тура и предпринимает все возможные и невозможные усилия, чтобы сократить отрыв от Зеленского. Напомним, согласно данным последних соцопросов, за нынешнего президента во втором туре готовы проголосовать 24% граждан против 61% у Зеленского.

Однако усилия Банковой дают противоположный эффект: как сказал один из пришедших студентов, «президентская кампания уже выглядит полным сюрреализмом».