Новак заявил, что весь мир устал от бесконтрольных санкций США

Москва, 14 апреля. Весь мир уже устал от санкций США, которые бесконтрольно вводятся в отношении разных стран, заявил министр энергетики России Александр Новак в интервью программе «Москва. Кремль. Путин.».

«Я думаю, весь мир устал от этих санкций, потому что эти санкции бесконтрольно сейчас распространяются на разные страны», — заявил Новак.

Слова Новака поддержал помощник президента России Юрий Ушаков. По словам Ушакова, уже давно пора устать от санкций. Ушаков отметил, что помимо санкций есть большой круг вопросов, которые необходимо решать.

Отметим, что о своей усталости от санкций заявили и сами американские сенаторы. Как сообщает агентство Bloomberg, Конгресс США на сегодняшний день расколот — большинство в Палате представителей составляет Демократическая партия США, а в Сенате — Республиканская, что затрудняет прохождение законодательных проектов через Конгресс в условиях отсутствия поддержки со стороны главы Белого дома Дональда Трампа.

Как отметил сенатор от республиканцев Рон Джонсон, американским властям в реальности «надо сделать шаг назад и оценить, где мы сейчас находимся и что мы можем сделать». В начале апреля сенаторы Марко Рубио и Крис Ван Холлен внесли на рассмотрение американского Конгресса США проект, содержащий угрозу введения жестких рестрикций против России для пресечения вмешательства в американские выборы, которое якобы может предпринять РФ. Соответствующий документ предусматривает возможность введения санкций против банковского, энергетического и оборонного секторов экономики России.