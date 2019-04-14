Борисов рассказал о зависимости космической программы США от двигателей из РФ

Москва, 14 апреля. Соединенные Штаты не будут вводить санкции в отношении НПО «Энергомаш» имени академика Глушко, где изготавливают используемые в американской космической программе двигатели. Таким мнением поделился заместитель председателя правительства Российской Федерации Юрий Борисов.

В пятницу, 12 апреля, «Энергомаш» посетил российский лидер Владимир Путин. Главе государства показали не имеющий аналогов в мире по силе тяги жидкостный двигатель РД-171В, а также ракетный двигатель, поставляемый в государства с развивающимся космическим производством. Кроме того, Путину показали двигатель, который поставляется в США для американских космических кораблей.

«Зачем же вводить санкции против двигателей, если от этого зависит их космическая программа? Они же не сумасшедшие в этом плане», — заявил Борисов в интервью передаче «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1» .

В 2018 году отечественный НПО «Энергомаш» сообщил о заключении соглашения на поставку еще шести двигателей РД-180 в Штаты в 2020 году.

Напомним, в начале этого года «Энергомаш» успешно протестировал двигатель РД-180 для американской ракеты Atlas.