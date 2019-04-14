Порошенко назвал главные достижения страны за пять лет

Киев, 14 апреля. Украина за последние несколько лет стала суверенной державой с одной из самых эффективных армий в мире, заявил президент страны Петр Порошенко, выступая на футбольном стадионе «Олимпийский». Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей.

В своей речи глава Украины, принимающий участие в гонке за высший административный пост государства, назвал главные достижения страны за последние пять лет.

«Самое главное — мы стали суверенной державой (…) с одной из наиэффективнейших армий в мире», — указал президент со сцены «Олимпийского».

Особое внимание Порошенко также уделил двум происходящим на Украине процессам, а именно — декоммунизации и децентрализации. Киев, по его словам, также «выиграл газовые споры» у России.

Напомним, реформу децентрализации запустили на Украине в 2014 году. По мнению президента Центра системного анализа и прогнозирования Ростислава Ищенко, которым он поделился в интервью ФАН, децентрализация мешает Украине бороться с преступностью, а в конечном итоге, по словам эксперта, приведет страну к развалу.

Так называемую политику декоммунизации Киев начал проводить также после 2014 года. В рамках нее на Украине подверглись переименованию сотни городов и улиц, в частности, им присваивают имя главы украинских националистов Степана Бандеры.

При этом, как пишет газета The Washington Post, многие украинцы не видят в ней смысла и, например, проводимом в ее рамках массовом сносе памятников Владимиру Ленину, стоявшему у истоков создания СССР. Американское издание обратило внимание на то, что процесс декоммунизации на Украине растянулся уже на несколько лет, однако, в стране до сих пор не сформирован общепринятый взгляд на государственную историю.

В 2017 году Стокгольмский арбитражный суд удовлетворил иск «Нафтогаза» к «Газпрому» на транзит газа на общую сумму 4,7 миллиарда долларов. При этом суд зачел встречные требования, и в итоге российская компания осталась должна украинской 2,56 миллиарда долларов. В 2018 году «Нафтогаз» начал новый арбитраж, выдвинув претензии к «Газпрому» из-за тарифов на транзит газа через Украину и требуя компенсировать «недоимки» на сумму в почти 11,6 миллиарда долларов.

Первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. По официальным данным центральной избирательной комиссии, лидером стал шоумен Владимир Зеленский, за которого проголосовали 30,24% украинцев. На втором месте — Порошенко с 15,95%. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.

Ранее в избирательном штабе Порошенко назвали условие дебатов с Зеленским на «Олимпийском» 19 апреля.