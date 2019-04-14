Жители ДНР выберут памятник Захарченко

Донецк, 14 апреля. Власти Донецкой народной республики запустили среди жителей голосование, чтобы выбрать лучший проект мемориала в память о первом главе ДНР Александре Захарченко. Об этом в воскресенье сообщила пресс-служба Народной милиции.

«Жителей республики приглашают выбрать проект мемориального комплекса в память первого главы ДНР Александра Захарченко​​​. Голосование продлится до 30 апреля», — говорится в официальном telegram-канале ведомства.

На суд жителей ДНР представлено пять возможных вариантов мемориального комплекса, каждый из которых предлагается разместить в центре Донецка. Голосование проходит на сайте, посвященном Захарченко, где размещены фотографии с описанием проекта. Сам конкурс проводится при поддержке вдовы Захарченко и действующего главы ДНР Денисе Пушилине.

Напомним, что в ноябре прошлого года в ДНР открылся парк имени Захарченко. Он был разбит неподалеку от школы, где учился первый руководитель республики.

Захарченко погиб в результате взрыва, который прогремел в кафе «Сепар» в Донецке 31 августа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту произошедшего теракта. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя ранее заявил, что у Москвы есть веские основания предполагать, что к убийству руководителя Донецкой народной республики Александра Захарченко причастна Украина.