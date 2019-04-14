Град размером с перепелиное яйцо прошел в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 14 апреля. Врио главы Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков поручил местным властям оценить ущерб от града, который прошел 13 апреля в нескольких районах, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Жители республики пишут в соцсетях, что некоторые градины были размером с перепелиное яйцо. Правительственная комиссия КБР по ликвидации ЧС предпринимает меры по минимизации последствий стихии.

Казбек Коков держит ситуацию под контролем. В пресс-службе отметили, что большой вред нанес град в Баксанском и Зольском районах. Пострадавшие объекты инфраструктуры продолжили работу.

Ранее сообщалось, что ухудшение погодных условий зафиксировали в Крыму. Спасатели предупредили жителей полуострова о сильных дождях.