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Град размером с перепелиное яйцо прошел в Кабардино-Балкарии

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Град размером с перепелиное яйцо прошел в Кабардино-Балкарии

Нальчик, 14 апреля. Врио главы Республики Кабардино-Балкария Казбек Коков поручил местным властям оценить ущерб от града, который прошел 13 апреля в нескольких районах, сообщили в пресс-службе руководителя региона.

Жители республики пишут в соцсетях, что некоторые градины были размером с перепелиное яйцо. Правительственная комиссия КБР по ликвидации ЧС предпринимает меры по минимизации последствий стихии.

Казбек Коков держит ситуацию под контролем. В пресс-службе отметили, что большой вред нанес град в Баксанском и Зольском районах. Пострадавшие объекты инфраструктуры продолжили работу.

Ранее сообщалось, что ухудшение погодных условий зафиксировали в Крыму. Спасатели предупредили жителей полуострова о сильных дождях.

Автор: Ирина Селезнева
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