Киев, 14 апреля. Действующий глава Украины Петр Порошенко, прибывший на футбольный стадион «Олимпийский» в украинской столице для дебатов с кандидатом от партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским, призвал собравшихся граждан выбрать во втором туре настоящего главу государства. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

«Страна не хочет покупать кота в мешке, страна должна выбрать настоящего президента и главнокомандующего», — заявил Порошенко со сцены на «Олимпийском».

Кроме того, Порошенко призвал своего оппонента Зеленского незамедлительно явиться на арену, в противном случае он будет приглашать его ежедневно на каждый телевизионный эфир. При этом Порошенко дал Зеленскому 45 минут, чтобы тот успел добраться до стадиона.

После этого собравшиеся начали выкрикивать: «Володя, выходи!».

Юморист и шоумен Зеленский на дебаты не явился. Еще 3 апреля он предложил действующему главе государства Порошенко провести дебаты на стадионе 19 апреля. Порошенко согласился, но настаивал на проведении дебатов 14 апреля.

Первый тур выборов президента на Украине прошел 31 марта. По официальным данным центральной избирательной комиссии, лидером стал Зеленский, за которого проголосовали 30,24% украинцев. На втором месте — Порошенко с 15,95%. Второй тур выборов запланирован на 21 апреля.

Ранеев избирательном штабе Порошенко назвали условие дебатов с Зеленским на «Олимпийском» 19 апреля.