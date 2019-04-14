Пользователи пожаловались на сбой в работе Facebook и Instagram

Вашингтон, 14 апреля. Пользователи социальных сетей Facebook и Instagram пожаловались на сбой в работе сервисов, об этом сообщает портал Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов.

«Проблемы в работе Facebook наблюдаются с 06.28 по времени Восточного побережья США (13.28 по московскому времени. – Прим. ред.)», — говорится в сообщении.

Сбой в работе Instagram зафиксировали чуть позже – в 06.33 по времени Восточного побережья США (13.33 по московскому времени). Больше всего жалоб о проблемах в работе ресурсов поступило из Великобритании, Франции, Италии, Греции и Чехии. Россияне о сбоях в работе Facebook и Instagram не сообщали.

Ранее стало известно, что хакеры взломали почтовый сервис Outlook и получили доступ к ряду аккаунтов. По данным Microsoft, в руки злоумышленников попала информация о папках пользователей, темы сообщений и электронные адреса собеседников, при этом само содержание писем хакерам раскрыть не удалось.