Кто осуществил переворот в Судане. Колонка Николая Старикова

Писатель, общественный деятель Николай Стариков специально для Федерального агентства новостей анализирует возможные истоки суданского переворота.

На днях в африканской стране под названием Судан произошел государственный переворот. Президент Омар аль-Башир был арестован, а власть в стране взяли в руки военные.

Кто стоит за этим переворотом?

А давайте поступим так, как поступают следователи. Они изучают факты, ищут совпадения, ищут мотивы. И в итоге находят преступника. Вот и мы, чтобы найти тех, кто, вероятно, «перевернул» Судан, пойдем по тому же пути.

Первый вопрос, который стоит себе задать: а может ли военный переворот произойти сам собой? Вроде как «доведенные до отчаяния» жителы вышли на улицы и потребовали смены власти. И власть ушла.

Тут ведь дело какое: осуществить переворот — это полдела, даже треть его. Главное, чтобы новую власть потом признали другие государства, желательно те, кто сможет обеспечить бесперебойную работу госмеханизма. Те, от кого зависит страна, где произошел переворот.

Сформулировав вопрос таким образом, мы поймем, что переворот «просто так» — вещь крайне редкая. Тот, кто его осуществляет, сначала получает поддержку или ее обещание извне, а уже потом берет власть. Яркий пример — чилийский диктатор Аугусто Пиночет или переворот 2014 года на Украине. Сколько бы ни говорили потом про преступления Пиночета или киевских путчистов, Запад их признал, а нарушения закона не видит до сих пор.

Поэтому признание или его отсутствие со стороны основных мировых игроков прямо укажет нам, против кого или за кого сделан переворот в конкретном государстве.

А теперь шестнадцать важных фактов о Судане, которые нам, как «следователям», знать крайне необходимо.

Факт 1

После предательской политики Михаила Горбачева и Бориса Ельцина и ослабления присутствия России/СССР в Африке наше место стал активно занимать Китай. С нескольких десятков миллионов долларов в 1980-е годы торговый оборот КНР с африканскими странами вырос до 10 млрд долларов к 2000 году, а в 2008 году он перевалил за 100 млрд долларов.

В 2012 году объем торговли с африканскими странами достиг уже 198,5 млрд долларов. Для сравнения — товарооборот между Африкой и США в том же году составил 108,9 млрд долларов. К 2020 году КНР планирует вложить в африканские экономики до 100 млрд долларов, что в 5 раз превышает уровень китайских инвестиций в российский бизнес.

Факт 2

США конкурировали за Африку еще с Советским Союзом и после нашего ухода почувствовали себя хозяевами Черного континента. При этом геополитические и экономические интересы США в Африке оформлены в принятом в 2000 году в США законе «Об экономическом росте и торговых возможностях в странах Африки» (African Growth and Opportunity Act — AGOA). Срок действия данного закона в июне 2015 года был продлен еще на 10 лет.

Факт 3

В рамках реализации закона AGOA США создали в Африке три центра поддержки конкурентоспособности своих товаров. Расположенный в Вашингтоне Корпоративный совет по Африке координирует деятельность американского бизнеса на континенте. В 2008 году Вашингтон добавил к экономике еще и военную силу: было создано африканское военное командование США (AFRICOM).

АФРИКОМ не только создает военную инфраструктуру США в Африке, но также занимается распространением так называемой мягкой силы через программы для африканских военных и гражданских лиц (заграничные стажировки, стипендии, программы обучения). В число первоочередных задач АФРИКОМ, как несложно догадаться, входит и охрана месторождений полезных ископаемых, их добычи и транспортировки.

Стоит отметить, что это единственное региональное командование Минобороны США, сформированное после окончания холодной войны. Оформление этой структуры началось фактически сразу же после проведения в 2006 году саммита Форума сотрудничества Китай — Африка (FOCAC), который был основан Пекином в 2000 году. Против кого направлено командование США AFRICOM, нетрудно понять. Конечно, против диктаторских режимов и террористов, а не против китайцев, как вам могло показаться!

Факт 4

Китай и США столкнулись в Африке вплотную. В 2011 году именно AFRICOM координировал военные действия США и их союзников в Ливии. На момент свержения бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи Китай уже вложил в экономику Ливии более 18,8 млрд долларов.

После погружения Ливии в хаос оттуда эвакуировали 35 тыс. китайских рабочих, а все китайские проекты встали. (Вложения Китая в Венесуэлу куда более масштабны и являются одной из причин желания Вашингтона срочно свергнуть президента Мадуро.)

Факт 5

Главный интерес Китая в Африке — получить доступ к полезным ископаемым. При этом наиболее «ценный приз» — это нефть и газ. Но, кроме получения ископаемых и углеводородов, Китай, осуществляя экспансию в Африке, решает еще несколько важных для себя задач. Пекин создает и контролирует обширный рынок сбыта китайской продукции, в основном товаров массового потребления, а также создает рабочие места вне Китая, что с учетом перенаселения страны крайне важно.

Поэтому Пекин не собирается отступать. Крупные изменения в ситуации в Африке произошли накануне Йоханнесбургского саммита в рамках Форума сотрудничества Китай — Африка (China — Africa Cooperation Summit), проходившего в ЮАР 4-5 декабря 2015 года. В ноябре 2015 года Китай заключил с правительством государства Джибути соглашение об аренде на 10 лет большого участка земли в районе Африканского Рога и объявил о создании там своей первой зарубежной военной базы.

Официальный предлог Пекин придумал не менее «демократичный», чем американцы: борьба с сомалийскими пиратами. Другие же страны Африки получают от Китая списание долгов, развивается сельское хозяйство, идет подготовка специалистов в разных областях деятельности. При этом все шире в торговле здесь используется китайский юань, что вполне устраивает Пекин и категорически не устраивает Вашингтон.

Факт 6

В 2004 году Африка располагала 11% мировых запасов нефти, с тех пор картина радикально не поменялась. В том же 2004 году Китай закупил 28% нефти именно в странах Африки.

Факт 7

Судан стал фактической колонией Великобритании в 1899 году, когда англичане подписали с Египтом договор о совместном управлении этой территорией. Поскольку сам Египет также был фактической колонией Лондона, вопрос о том, кто управляет Суданом, имел однозначный ответ.

Как и во многих местах, где власть устанавливали англосаксы, границы государства Судан были искусственно выкроены таким образом, чтобы создать максимум межнациональных и межконфессиональных проблем. Поэтому война тут не прекращалась почти никогда.

1 января 1956 года Судан был провозглашен независимым государством, но с 1955 до 1972 года в стране шла полномасштабная война, которая была в большей степени войной между двумя разными расами (арабами и чернокожими). Она унесла жизни сотен тысяч человек. Южане посчитали себя обманутыми еще в момент создания государства, когда представляющие большинство населения суданцы-арабы сформировали почти все органы власти.

Факт 8

В 1978 году в Судане были обнаружены огромные запасы нефти. Сразу же, практически в течение двух лет эта страна стала шестой в мире по величине получаемой ею военной помощи от Вашингтона.

По различным оценкам, в Судане оказалось до 25% всей африканской нефти, при этом крупнейшие месторождения углеводородов (75%) оказались расположены именно в южной части страны. Помимо этого, Судан располагает крупными месторождениями природного газа, меди и урана.

Факт 9

Судан стал одной из основных площадок, где столкнулись интересы Пекина и Вашингтона. В 1983 году на юге страны была создана Народная армия освобождения Судана. Что характерно — возглавил НАОС Джон Гаранг, прошедший подготовку в американском спецназе.

В 1995–1997 годах Вашингтон стал резко наращивать помощь южным суданским сепаратистам, которые хотели отделиться от центрального правительства в Хартуме, посмевшего начать сотрудничество с Китаем.

Факт 10

Чтобы помочь южносуданским сепаратистам, США даже нанесли ракетный удар по Судану в августе 1998 года. Цель — прекратить войну и добиться отделения Южного Судана, где фактически находилась почти вся суданская нефть. То есть отделить нефть от китайцев!

Мишенью для атаки стал фармакологический завод в столице городе Хартуме. Вашингтон заявил, что это предприятие по производству химического оружия, принадлежащее террористу Усаме бен Ладену. Ни бен Ладена, ни химоружия там, разумеется, не было, но 75 прилетевших крылатых ракет уничтожили единственное предприятие, производящее лекарства в этой бедной африканской стране.

Кстати, поведение США в 1998 году в Судане не напоминает ли их действия в Сирии в последние годы? Химическое оружие, «кровавый диктатор» — то есть глава Судана (которого сейчас свергли военные), официально находящийся в международном розыске (!), ракетные удары…

Факт 11

Правительство Судана, поддерживаемое китайцами, предложило Югу автономию, но повстанцы при поддержке США от нее отказались. В 2002–2004 году начались новые длительные переговоры, итогом которых стало подписание в 2005 году мирного договора, предполагавшего шестилетнюю автономию Юга с последующим референдумом о независимости.

А чтобы суданские власти охотнее шли на подписание подобного документа, где в «конце тоннеля» маячило отделение Юга Судана, в 2003 году, очень вовремя, резко обострился конфликт в еще одной суданской провинции — Дарфур. США и здесь поддержали сепаратистов оружием и финансами. Итогом войны стала гибель 200 тысяч человек и ордер Международного уголовного суда против президента Судана «за геноцид».





Но на самом деле вспыхнувшая в Дарфуре война сыграла только на руку Вашингтону. В 2011 году на юге Судана прошел референдум, на котором 98,8% пришедших на участки проголосовали за независимость Юга. Как видим, когда результаты референдумов совпадают с интересами Вашингтона, он с удовольствием и сразу признает их итоги.

В своей статье, опубликованной в газете The New York Times, экс-президент США Барак Обама назвал референдум по отделению Южного Судана «историческим». Никаких громких слов о незыблемости норм международного права, о «нерушимости границ», никакого «осуждении сепаратизма» никто из Вашингтона и из всех европейских столиц не услышал. У Пекина остались контракты, а 75% суданской нефти теперь стали находиться на территории другого государства — зависимого от Штатов.

Факт 12

И тут случилось непредвиденное. Судан и Южный Судан смогли договориться! Дело в том, что Южный Судан не получил прямого выхода к морю, а нефтяную трубу, ведущую к портам, по-прежнему контролировали власти Хартума, то есть Судана.

В этой ситуации политическую и «нефтяную» гибкость проявил и Пекин, который сумел усадить за один стол «два Судана» и договориться о добыче и транспортировке углеводородов. В итоге суданская нефть стала составлять порядка 40% в общем объеме закупаемой китайцами нефти.

Факт 13

И тут началась новая война. Опять — очень вовремя. На этот раз уже в Южном Судане, который также не моноэтничен. Власть распределена между двумя группами: динка и нуэр. Представители этих племен поделили между собой все значимые должности в новом государстве. Между собой эти группы племен имели сложные отношения, но в горячую фазу эти трения не переходили.

И вот 16 декабря 2013 года президент Южного Судана Салва Киир из племени динка заявил о попытке государственного переворота и его подавлении. Немедленно вспыхнула гражданская война, и с обеих сторон началась резня. США поддержали «повстанцев» из племени нуэр, заставив власти Южного Судана прекратить военные действия. Не смутило американцев даже то, что лидеры нуэр «с целью национального самоутверждения» стали призывать к массовым изнасилованиям женщин динка.

Факт 14

В завершение картины стоит отметить, что в 2014 году повстанцы Дарфура подписали соглашение о прекращении боевых действий с правительством Судана. А это значит, что не за горами может быть и еще один референдум по отделению этой территории.

Или его может не быть — все зависит от того, каковы будут позиция и политика правительства в Хартуме. При этом Судан, потерявший нефть Южного Судана, не может позволить себе потерять еще и Дарфур и будет биться за него до конца. А снабжение и вооружение дарфурских повстанцев почти полностью зависит от Вашингтона — вот вам и почва для достижения договоренностей.

Факт 15

Свергнутый президент Судана Омар аль-Башир еще в ноябре 2017 года предлагал России создать военную базу на своей территории, говоря, «что его страна нуждается в защите от агрессивного действия США». Глава Судана не сомневался , что отделение Южного Судана было организовано американцами.

Факт 16

19 декабря 2018 года в Судане начались беспорядки, по своему сценарию очень похожие на события так называемой «арабской весны». Президент страны распустил правительство, принял отставку глав всех провинций и объявил в стране чрезвычайное положение сроком на год. Ситуация накалялась, пока 7 апреля во всем Судане не отключили электричество.

Именно в этот день аль-Башир собирался выступить с обращением к нации. Вам это не напоминает ситуацию в Венесуэле, где тоже стало пропадать электричество? 9 апреля США, Великобритания и Норвегия потребовали от властей Судана изменить политическую систему страны, выполнить требования манифестантов. А 11 апреля в Судане произошел военный переворот.

Кто стоит за этим переворотом, мы предоставим определить вам самостоятельно. Все факты налицо…