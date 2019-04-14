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Кремль приветствует жесткую позицию Турции по С-400

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Кремль приветствует жесткую позицию Турции по С-400

Петропавловск-Камчатский, 14 апреля. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя ситуацию с С-400 для Анкары, заявил, что Москва приветствует достаточно жесткую и категорическую позицию Турции, невзирая на давление США. Об этом он сказал в интервью программе «Москва. Кремль. Путин».

«В принципе можно по пальцам пересчитать страны, которые способны вести себя суверенно, самостоятельно. И Россия, и Турция относятся к категории таких стран», — отметил он.

По словам Пескова, РФ приветствует жесткую и безапелляционную позицию, которую занял турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Ранее турецкие власти подчеркнули, что Анкара не откажется от намерений приобрести С-400 и что первая партия систем ПВО должна поступить в страну в июле текущего года​​​. Белый дом заявляет, что российские системы С-400 якобы несовместимы со стандартами Североатлантического альянса. США грозят санкциями за их возможное приобретение и неоднократно запугивали, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции американских новейших истребителей F-35.

Представители турецкого правительства уже неоднократно заявляли американским партнерам, что они в курсе позиции Вашингтона.

Ранее в Кремле не исключили возможность производства в Турции деталей для С-400.

Автор: Сергей Петров
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