Поезд с трофейной техникой из Сирии прибыл во Владимир

Владимир, 14 апреля. Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» с трофейной техникой, оружием и оборудованием, изъятыми у боевиков во время операции в Сирии, прибыл во Владимир. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

Согласно сообщению, в передвижной экспозиции представлено свыше 500 экспонатов, которые жители и гости города смогут увидеть в течение нескольких часов на железнодорожном вокзале во Владимире. Состав перевозит образцы трофейной техники, различные виды вооружения, автомобили и экипировку террористов.

Среди экспонатов числятся БМП ACV-15, танк Т-55, самоходный минный трал Aardvark JSFU, бронированный штурмовой автомобиль YPG Eagle Head и многие другие. Проводят экскурсии военнослужащие, которые непосредственно принимали участие в операции в Сирии.

Во время проведения акции был развернут мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Правительственные войска страны к настоящему времени освободили практически всю территорию государства от контроля незаконных бандформирований. Основные силы запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 на территории Сирии были разбиты при содействии российских военных.

Поезд военно-исторической акции «Сирийский перелом» отправился из Москвы по городам России 23 февраля, передает телеканал «360». Он преодолеет почти 29 тысяч километров и завершит свое путешествие в парке «Патриот» в Московской области.

1 Организация запрещена на территории РФ.