Сирия, 14 апреля. Военные США застрелили пять предполагаемых террористов ИГ1 в Ракке. ВС Турции приступили к обстрелам позиций курдов у сирийско-турецкой границы. Проасадовские отряды понесли потери в результате нападения ИГ в Дейр-эз-Зоре, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут перестрелки с исламистами на границах «Большого Идлиба».

«Исламское государство»1: атаковало отряд «Лива Аль-Кудс» южнее Меядина в Дейр-эз-Зоре.

Курды: подверглись обстрелам турецких ВС в северной части провинции Ракка.

ВВС Турции: осуществили разведывательные вылеты над западными районами Алеппо.

Соединенные Штаты: застрелили пять предполагаемых террористов ИГ в Ракке.

Провинция Алеппо

Турецкие ВВС проводят разведывательные вылеты в западной части Алеппо. Как передает на своей странице в сети Twitter военный источник (rien4djri), разведывательные самолеты были замечены над зонами контроля антиправительственного объединения «Тахрир Аш-Шам», возглавляемого «Джебхат Ан-Нусрой»1***. Напомним, Анкара осуществляет наблюдение за обстановкой на линии разграничения сил Сирийской арабской армии (САА) и боевиков вооруженной оппозиции в соответствии с условиями сочинского соглашения, заключенного в рамках переговоров между Владимиром Путиным и Реджепом Тайипом Эрдоганом, которые состоялись 17 сентября прошлого года.

Провинция Дейр-эз-Зор

Военный источник в сети Twitter (DeirEzzor24) сообщает о том, что на пустынных территориях южнее города Меядин произошла вылазка террористов «Исламского государства», скрывавшихся в пустыне Бадия Аш-Шам. Группа боевиков атаковала отряд проасадовского военизированного формирования «Лива Аль-Кудс» в районе Бир-Али, что привело к гибели нескольких бойцов проправительственных сил. Более подробная информация пока уточняется. По неподтвержденным данным Twitter-канала (QalaatAlMudiq), среди погибших находился один из высокопоставленных лидеров организации.

Провинция Идлиб

В южной части региона не прекращаются вооруженные столкновения между правительственными войсками и джихадистами незаконных бандформирований. Медиапортал Masar Press Agency сообщает о том, что артиллерийские дивизионы Сирийской арабской армии (САА) нанесли удары по зонам дислокации боевиков на окраине населенного пункта Аль-Фарджа. Кроме того, обстрелам сил САР подверглись военные объекты радикалов в районе Маарет Ан-Нумана. Информация о нанесенном исламистам уроне пока уточняется. Отмечается, что инициаторами возобновления боевых действий на данном направлении выступили боевики террористического альянса «Тахрир Аш-Шам», которые в очередной раз пренебрегли соблюдением режима тишины, действующего на линии соприкосновения сил сторон.

Провинция Ракка

Военный источник в сети Twitter (OGNreports), заявил о том, что турецкие подразделения возобновили обстрелы приграничной зоны на севере Ракки. Под ударом оказались опорные пункты «Демократических сил Сирии»**** (SDF) неподалеку от города Тель-Абьяд. Военные эксперты полагают, что это может свидетельствовать о готовности Турции в скором времени приступить к полномасштабному наступлению в данном районе.

Между тем появились подробности о результатах спецоперации по выявлению и ликвидации «спящих ячеек» «Исламского государства», проведенной силами США. Согласно сведениям Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR), рейды прошли в населенном пункте Такихи, где американские военные подверглись обстрелу неизвестных, предположительно из числа подпольно действующих террористов ИГ. В результате ударов военнослужащих США по нападавшим были убиты пятеро из них, включая женщину. Кроме того, еще как минимум восемь человек были арестованы по подозрению в связях в ИГ. Напомним, накануне также сообщалось о прибытии американских военных на базу в районе населенного пункта Шухада.

Провинция Хама

На северо-западе региона вновь вспыхнули вооруженные стычки между Сирийской арабской армией (САА) и джихадистами вооруженной оппозиции. По сведениям Twitter-канала (MasarPressNet), военнослужащие правительственных сил открыли огонь по укрепрайонам исламистов в качестве ответных действий на обстрелы с их стороны. Под ударом сил Башара Асада оказались военные объекты боевиков недалеко от города Аль-Мансура, находящегося на равнине Аль-Габ. Информация о потерях джихадистов в живой силе или военной технике в настоящий момент уточняются. Таким образом, радикалы исламистских бандгрупп не перестают провоцировать вооруженные стычки в демилитаризованной зоне, сформированной на границах «Большого Идлиба».

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)