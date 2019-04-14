Штаб Порошенко установил сцену у входа на «Олимпийский» в Киеве

Киев, 14 апреля. Штаб кандидата в президенты Украины Петра Порошенко установил сцену у входа на стадион «Олимпийский» в Киеве, передает корреспондент Федерального агентства новостей. Здесь Порошенко будет ждать своего оппонента Владимира Зеленского на дебаты.

Сцена установлена возле центрального входа на стадион. На ней смонтированы два больших экрана, расположена музыкальная аппаратура и установлен микрофон. Подойти к сцене могут все желающие, однако для получения допуска необходимо пройти через рамки-металлоискатели.

В центре Киева усилена охрана общественного порядка. Движение автотранспорта на прилегающих к стадиону улицах перекрыто.

Ранее президент Украины заявил, что ждет шоумена 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в Киеве для проведения дебатов. Стать свидетелями словесного поединка он пригласил жителей страны и средства массовой информации. Владимир Зеленский сообщил, что намерен провести дебаты с Петром Порошенко 19 апреля.

Напомним, 21 апреля на Украине состоится второй тур выборов президента. В этот этап президентской гонки вышли действующий глава Украины Петр Порошенко и шоумен Владимир Зеленский.