В «Геликон-опере» прокомментировали нападение на артистку хора Меланию Заридзе

Москва, 14 апреля. В московском театре «Геликон-опера» подтвердили слухи о нападении неизвестного на участницу хора Меланию Заридзе. Официальный представитель театра заявил, что в настоящее время девушка находится в безопасности, идет следствие.

«Да, вчера, действительно, на артистку хора напали», — пояснил он агентству РИА Новости.

Ранее телеканал 360 сообщил о том, что неизвестный избил и изнасиловал хористку «Геликон-оперы». По предварительным данным, нападавший оказался поклонник, который проживал по соседству и ухаживал за девушкой. Он попросил артистку о взаимности, а, получив отказ, напал на нее.

Отметим, что Заридзе участвует в спектаклях «Волшебная флейта» и «Пиковая дама». 18 апреля должен состояться следующее представление с участием Заридзе. Примет ли девушка в нем участие, пока неизвестно.