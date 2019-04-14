Милонов рассказал о самочувствии после конфликта с эвакуаторщиками в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 апреля. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов рассказал о своем самочувствии после конфликта на штрафстоянке с эвакуаторщиками. По словам парламентария, он чувствует себя «отлично».

По словам депутата, конфликт произошел на штрафстоянке, расположенной на дороге на Турухтанные острова. Милонов рассказал, что прибыл на спецстоянку, чтобы помочь знакомому, автомобиль которого повредили при эвакуации.

Милонов добавил, что эвакуаторщики находились в состоянии алкогольного опьянения и грозили посетителям физической расправой. Депутат отметил, что ситуация напомнила ему 90-е, когда автомобили воровали и требовали выплатить за них деньги. Милонов рассказал, что пьяные эвакуаторщики вытолкали посетителей со стоянки, угрожая избиением.

«Это незаконно, это беспредел. Я депутат Госдумы, я хотел посмотреть документы. Хозяин им в телефон орал, приказывал избить нас, чтобы мы не совали нос не в свои дела», — рассказал Милонов в комментарии «Невским новостям».

Милонов добавил, что написал заявление в полицию с жалобой на сотрудников спецстоянки. Депутат отметил, что все противоправные действия в его отношении были зафиксированы на камеру и переданы сотрудникам правоохранительных органов. Произошедшее сподвигло Милонова задуматься о новой инициативе – депутат предложил отменить платные эвакуации и закрыть частные компании, которые берут денежные средства за пребывание эвакуированного авто на стоянке.