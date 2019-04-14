Милонов предложил запретить частные эвакуаторы. События дня. ФАН-ТВ

Поджог мог стать причиной пожара в подмосковном национальном парке «Лосиный остров». Об этом сообщил его директор Игорь Сарафанов . Он рассказал, что территорию очищали от сухостоя, и предположил: кто-то мог облить древесину горючей смесью и поджечь. Напомним, возгорание в «Лосином острове» началось вчера. Огонь распространился на площадь почти в тысячу квадратных метров. Пожар удалось потушить только под утро. В связи с инцидентом возбуждено дело по статье «нарушение требований правил пожарной безопасности в лесу».

В аэропорту Непала самолет столкнулся с вертолетом. Авария произошла во время движения по летному полю. В результате инцидента погибли как минимум трое, есть пострадавшие, сообщают местные СМИ. Большого количества жертв удалось избежать, благодаря тому, что на борту самолета не было пассажиров. Добавим, ЧП произошло вблизи города Лукла — места сбора туристов, которые направляются к Эвересту. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняются.

США и Бразилия призвали Россию прекратить поддержку президента Венесуэлы Николаса Мадуро . Такое мнение в ходе телефонного разговора выразили Госсекретарь Штатов Майк Помпео и глава МИД Бразилии Эрнесту Араужу . Также, по словам дипломатов, легитимного президента республики не должны поддерживать Куба и Китай. Напомним, что ситуация в Венесуэле обострилась в этом году, когда оппозиционер Хуан Гуайдо провозгласил себя временным президентом Боливарианской республики. Его признали США и ряд других стран. Россия, Китай, Куба поддержали действующего лидера Николаса Мадуро. Кстати, недавно Помпео отмечал, что США не исключают военной интервенции в Венесуэлу. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что это неприемлемо, и Штаты открыто вмешиваются во внутренние дела других государств.

Милонов против платной эвакуации

Депутат Госдумы Виталий Милонов заявил в полицию на «пьяных эвкуаторщиков». Об инциденте парламентарий рассказал в социальных сетях. По словам Милонова, у его друга в Петербурге эвакуировали машину. Автомобиль получил повреждения, и депутат попросил составить акт, в результате разразился скандал. Как написал Милонов, он столкнулся с «пьяными эвакуаторщиками и бандитизмом», его пытались грубо вытолкать со стоянки. Но, как говорится, «нет худа без добра». Ситуация натолкнула депутата на мысль. Милонов считает, что сегодня на законодательном уровне необходимо отменить платные эвакуации и закрыть частные компании, которые берут деньги за эвакуированное авто на стоянке.

«Платная эвакуация наша ошибка и абсолютно незаконна. Мы должны это признать», — убежден депутат.

Помощник Милонова, сообщил Федеральному агентству новостей, что информация об избиении, которую распространяют некоторые СМИ, не совсем верна. В действительности имели место попытка оказать физическое воздействие, оскорбление и нарушение прав.