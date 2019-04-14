Двухлетний мальчик впал в кому после падения с четвертого этажа в Нижнекамске

Казань, 14 апреля. Двухлетний мальчик выпал из окна на четвертом этаже дома в городе Нижнекамск Республики Татарстан, он находится в коме в крайне тяжелом состоянии, сообщили в детской городской больнице.

По предварительным данным, мать малыша находилась в состоянии алкогольного опьянения при инциденте. Ребенок получил тяжелые травмы при падении.

Мальчик получил черепно-мозговую травму и находится в коме в одной из палат местной больницы. 13 апреля ребенка осмотрел нейрохирург из Детской республиканской больницы. Врачи борются за жизнь маленького пациента.

Ранее сообщалось, что девочка-подросток упала с десятого этажа в Тюмени, пытаясь сделать селфи. Пострадавшая получила серьезные травмы, но выжила. Она находится в реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких.