Беспилотник ВВС США провел разведку у границ России

Москва, 14 апреля. Стратегический беспилотный аппарат RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США провел разведку у западной границы России. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Plane Radar.

Согласно сообщению, беспилотник с бортовым номером 112048 взлетел с морской авиабазы «Сигонелла», которая расположена на территории Сицилии.

В 7.10 по московскому времени аппарат заметили в воздушном пространстве Болгарии. В 11.10 он уже находился над Литвой, у границы Калининградской области.

Стоит отметить, что активность самолетов-разведчиков и беспилотников НАТО у российских границ в последнее время существенно выросла. Их замечают не только над Балтийским морем, но также в районе Крыма и Краснодарского края, у российских баз в Сирии.

В конце марта Минобороны РФ сообщило, что в течение недели разведывательную деятельность у границ РФ вели 22 иностранных летательных аппарата. В инфографике, опубликованной изданием «Красная звезда», уточнялось, что истребители дежурных сил ПВО пять раз поднимались по тревоге, чтобы не допустить нарушения государственной границы. Отмечается, что нарушений в воздушном пространстве РФ допущено не было.

В 2018 году подразделения радиотехнических войск ВКС России зафиксировали у границ РФ более тысячи иностранных самолетов-разведчиков. Министерство обороны России неоднократно призывало США отказаться от подобных полетов, однако Пентагон ответил отказом.

Как отметил в разговоре с Федеральным агентством новостей член Совета Федерации Олег Морозов, активная разведывательная деятельность США вряд ли является подготовкой к каким-либо военным действиям. По его мнению, американцы занимаются наращиванием демонстрации силы, это элемент политического давления.