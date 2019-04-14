ФАН публикует видео конфликта Милонова на штрафстоянке. ФАН-ТВ

Санкт-Петербург, 14 апреля. Видео разговора депутата Госдумы РФ Виталия Милонова с сотрудниками штрафстоянки в Петербурге, оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

Российский парламентарий рассказал, что автомобиль его друга привезли на стоянку. Он считает, машину повредили при транспортировке. Милонов попросил предоставить контакты ответственных организаций, а также фото при погрузке автомобиля.

При этом сотрудники стоянки не захотели выполнить просьбу депутата. Они предложили изложить свои претензии в жалобной книге. Милонов отметил, что после этой встречи у него осталось несколько синяков на ноге, которые зафиксировали медики.

Кроме того, депутат решил идти до конца и написал заявление в правоохранительные органы.

«Дайте нам фотографии (автомобиля) с четырех сторон. Мы ждем.», — сказал Милонов.

При этом на видео запечатлен только один мужчина, который протянул депутату распечатку фото в единственном экземпляре через окошко.

Милонов пояснил, что сотрудники штрафстоянки были в состоянии опьянения. Он раскритиковал станцию эвакуации, которая допускает к работе сотрудников в таком виде.

Это не соответствует действующему законодательству, добавил он. Депутат отметил, что с ним обращались крайне грубо и пытались вытолкать с территории стоянки. Ему нанесен моральный ущерб, за который обидчики должны ответить, считает Милонов.