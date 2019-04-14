В Крыму заявили, что Киев запугивает немецкую делегацию перед ЯМЭФ

Севастополь, 14 апреля. Украинские власти пытаются сорвать визит немецкой делегации в Крым для участия в Ялтинском международном экономическом форуме (ЯМЭФ). Об этом сообщает председатель комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель.

Гемпель, ссылаясь на членов делегации, среди которых депутаты Бундестага, указал на то, что украинское руководство отправило в их адрес ноту протеста.

«Украинские власти по линии своего министерства иностранных дел запугивают представителей делегации из ФРГ, которая намерена посетить Крым на предстоящей неделе, чтобы в том числе принять участие в ЯМЭФ», — обратил внимание он.

Гемпель указал на то, что после этого партия АдГ проинформировала своих депутатов о том, что их визит в Крым будет носить частный характер.

Он также подчеркнул, что во фракции не запретили их поездку в Крым, передает РИА Новости.

Глава крымского парламента отметил, что в настоящее время точное количество участников делегации уточняется. При этом он сказал, что представители немецкой делегации «не особо расстраиваются из-за возможности попасть в санкционные списки Украины».

Напомним, Ялтинский международный экономический форум — ежегодное деловое мероприятие в экономической отрасли, которое проходит на российском полуострове. В текущем году форум пройдет с 18 по 20 апреля.

Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по итогам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».