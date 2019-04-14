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Более 400 человек написали «Тотальный диктант» в Латвии

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Более 400 человек написали «Тотальный диктант» в Латвии

Рига, 14 апреля. Более 400 человек приняли участие в «Тотальном диктанте» в Латвии. Об этом рассказал координатор проекта «Тотальный диктант» в Латвии Александр Филей.

По его словам, на латвийских площадках диктант написали 417 человек. 

«Кроме Риги, в акции приняли участие другие города страны — Даугавпилс, Резекне, Вентспилс и Юрмала», — сказал Александр Филей в комментарии РИА Новости.

Ранее координатор проектов общества «Русская молодежь Америки» Елена Ямпольская рассказала, что одним из участников «Тотального диктанта» в Нью-Йорке стал 95-летний ветеран Великой Отечественной войны Николай Зайцев. В США «Тотальный диктант» прошел в 20 городах 15 штатов.

«Тотальный диктант» является ежегодной образовательной акцией, которая проходит в формате добровольного диктанта для всех желающих. Впервые акция прошла в 2004 году в Новосибирске. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.

Автор: Регина Пак
Источник: РИА Новости
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