Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Украина

Украинский эксперт предложил способ потеснить РФ в Керченском проливе

2 452
0 Оставить комментарий

Украинский эксперт предложил способ потеснить РФ в Керченском проливе

Киев, 14 апреля. Бывший заместитель начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Игорь Романенко предложил ввести в Керченский пролив миротворцев ООН для того, чтобы «сковать» действия РФ.

Украинский эксперт предложил способ разрешить ситуацию Керченском проливе. Романенко заявил, что миротворческие силы и международные наблюдатели в Керченском проливе могли бы оценить «реальную ситуацию» и не поддаваться на «уловки российской пропаганды». Романенко сравнил Россию с волком из басни Ивана Крылова, пожаловавшись на «агрессию» соседа.

Бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ считает, что Россия намеренно не допускает наблюдателей в Керченском проливе. При этом намерение Москвы допустить наблюдателей из Германии и Франции на территорию России для оценки действий Киева Романенко объяснил слабостью Берлина и Парижа. Эксперт подытожил, что все страны готовы поддерживать свои интересы на Украине, но никого не волнуют интересы Украины.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году по результатам народного волеизъявления. За возвращение в состав РФ проголосовали 96% жителей полуострова. После воссоединения с Крымом Керченский пролив стал подконтрольной России территорией.

Ситуация в Керченском проливе обострилась осенью 2018 года из-за провокации трех кораблей ВСУ. Украинские моряки нарушили госграницу РФ и опасно маневрировали, проигнорировав требование ФСБ об остановке. Ранее министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда Киев устроит новую провокацию в Керченском проливе. По словам Полторака, провокация произойдет, когда «будут готовы военно-морские силы страны».

Автор: Софья Куликова
Источник: "Главред"
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров