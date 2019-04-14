Очевидец рассказал подробности инцидента с протаранившим авто посла Украины в Британии

Киев, 14 апреля. Мужчина, который въехал в автомобиль украинского посла в Британии, перед инцидентом громко слушал музыку в знак протеста. Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на британские СМИ.

Очевидец дорожно-транспортного происшествия Дарси Мерсье, который живет около украинской дипломатической миссии, заявил, что злоумышленник подъехал к стенам посольства в 07.00 в субботу. По его словам, пишет издание, мужчина громко включил музыку «в знак протеста».

«Я попросил его выключить музыку, а он сказал, что включил украинскую музыку для украинского посольства», — рассказал Мерсье, добавив, что мужчина был настроен воинственно.

Другой очевидец инцидента подтвердил, что водитель автомобиля Mercedes-Benz громко слушал музыку возле посольства примерно несколько часов.

Напомним, накануне в британской столице в районе Кенсингтон, где расположены посольства нескольких государств, произошла стрельба. Как рассказали очевидцы, сотрудники правоохранительных органов задержали водителя автомобиля, который протаранил транспортное средство посла Украины в Соединенном Королевстве. В этом районе также находятся посольства Греции и Камеруна.

Полиция Скотленд-Ярда заявила, что не квалифицирует произошедшее как террористический акт.