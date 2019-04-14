«Арабская весна» в Судане. Тема недели. ФАН-ТВ

В столице Судана запахло «Арабской весной». На фоне сорокаградусного пекла в Хартуме стало жарко от горячих новостей: правительство и самый долгоправящий президент в Африке Омар аль-Башир отправлены в отставку! Такое решение 11 апреля на экстренном совещании вынесла армия Судана.

«Суданская армия решила снять Омара аль-Башира со всех его постов, а также его заместителей и помощников, и отправить в отставку правительство», — передавал ливанский телеканал al-Mayadeen со ссылкой на свои источники.

Первым делом мятежная суданская армия, следуя классическим революционным традициям, захватила гостелерадио. Министр обороны Авад ибн Ауф во всеуслышание заявил о роспуске правительства и введении в стране чрезвычайного положения на три месяца. Но главная радость мятежников, свергнувших своего же главнокомандующего, — арест суданского лидера Омара аль-Башира. Осиротевший «трон» главы государства до очередных президентских выборов занял Военный совет. На улицах — народное ликование.

Уже через сутки в неспокойном суданском «королевстве» произошла очередная рокировка. На голубых экранах вновь появился министр обороны Судана и сообщил о сложении с себя полномочий. Председателем Военного совета назначен Абдель Фаттах аль-Бурхана — бывший глава генштаба сухопутных войск, с февраля — главный инспектор вооруженных сил. Кроме того, было объявлено об отставке замглавы совета «по его просьбе».

Таких перемен требовала оппозиция: она жестко критиковала ибн Ауфа за содействие опальному президенту и участие в военных преступлениях в Дарфуре. По информации корреспондента Федерального агентства новостей в Судане, новый глава переходного военного совета Судана Абдель Фаттах аль-Бурхан уже пригласил «силы объявления свободы и перемен» на переговоры.

Симптомы грядущей бури в Судане были очевидны. Многотысячные манифестации охватили столицу еще в декабре прошлого года. Начали, как говорится, за здравие — поводом стало запланированное правительством повышение цен на хлеб, муку, бензин, безбожная 70%-я инфляция. А закончили радикальными лозунгами о свержении действующего режима Омара аль-Башира, президента с почти тридцатилетним стажем. Якобы именно соратник Муаммара Каддафи довел не обделенную природными ресурсами страну до крайней бедности.

Утверждение спорное. Справедливости ради нужно сказать, что и Вашингтон подрезал крылья местной экономике: Судан двадцать лет выживал под американскими санкциями. А хаос на фоне тотальной нищеты, как известно, — лучшая почва для презентации выгодных для Запада политических сил.

«Цивилизованный» мир постоянно припоминал Омару аль-Баширу старые грехи. Дескать, и до власти он дорвался на волне военного переворота, и 20 лет воевал с повстанцами на юге, хотя в 2011 году богатому нефтяными запасами Южному Судану позволили провозгласить самостоятельность. Впрочем, добиваться независимости регион начал по «совету» Соединенных Штатов.

За скобками официальных обвинений остался, пожалуй, главный раздражитель «прогрессивного мирового сообщества» — Кремль. С нашей страной Судан поддерживал добрые отношения еще со времен Советского Союза. За последние два года Омар аль-Башир дважды посещал Россию, встречался и с президентом Владимиром Путиным, и с министром обороны Сергеем Шойгу. Предложения были озвучены весьма недвусмысленные: «открыть дорогу в Африку», конкретнее — создать российскую военную базу на Красном море. А это — главный транспортный узел на пути к Персидскому заливу, Китаю и Европе.

Кроме военно-политической риторики обсуждалась модернизация железнодорожной системы Судана при поддержке «РЖД». «Росатом» и министерство водных ресурсов, ирригации и электроэнергии Судана уже подписали контракт на строительство атомной электростанции. Ну и, наконец, главная причина инфаркта Белого дома: для разработки суданских нефтяных месторождений были приглашены не американские специалисты, а «Роснефть», «Лукойл» и «Татнефть». Суданский лидер рассчитывал на поддержку России и предлагал Москве вытеснить американцев с Черного континента. Аль-Башира либеральные СМИ даже авансом окрестили «другом Путина». Однако на деле — ничего личного, чистая экономика и безопасность России. Смена власти может внести коррективы в российско-суданские планы. Поэтому Кремль внимательно следит за новостями из Хартума.

«Мы очень внимательно отслеживаем эту ситуацию, мы надеемся, что, во-первых, не будет какой-то эскалации обстановки, которая может привести к человеческим жертвам. И мы рассчитываем, что в самое ближайшее время ситуация вернется в конституционное русло», — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Очевидно, небезразличен к событиям в африканской республике и Вашингтон. Ведь там, где черное золото и российская конкуренция, там и предприимчивые Штаты, разделившие Судан, чтобы создать Китаю проблемы с закупкой нефти у давнего партнера. Параллели напрашиваются сами собой. На фоне «Арабской весны» Белый дом ловко использовал социально-экономические протесты в своих далеко не альтруистических целях.

Путч в Судане — еще и повод угодить своему партнеру Тель-Авиву с его вечной аллергией на арабский мир. Омар аль-Башир — ветеран войны Судного дня 1973 года против Израиля. Он командовал суданской пехотной бригадой на Синайском полуострове. Кроме того, теперь уже бывший суданский президент стал первым арабским лидером, прилетевшим в Сирию после ее исключения из Лиги арабских государств. Именно поэтому Москва рассчитывала на Омара аль-Башира и как на посредника в налаживании отношений между странами Персидского залива и сирийским президентом Башаром Асадом.

У Запада, очевидно, другие планы: африканские страны им выгодны в качестве вассалов, а не самостоятельных государств с неудобной позицией и харизматичным национальным лидером. Для выскочек заготовлен до боли знакомый сценарий цветных революций. Невидимая рука провокаторов созывает через Facebook и Twitter на майданы, будоражит толпу, приводит под шумок к власти свои политические силы, а там недалеко и до казней национальных лидеров. Оппозиция в Судане уже требует, чтобы экс-президента аль-Башира судили в Хартуме. А это уже из серии «найдите пять отличий».

«Давайте сопоставим факты: в январе 2019 года наши бомбардировщики прилетают в Венесуэлу, и через короткий промежуток времени там происходит попытка узурпации власти и государственного переворота. Факторов, почему американцы стали это делать, очень много, в том числе — желание предотвратить появление российской военной базы на территории Венесуэлы. Январь 2019 года. Аналогичное заявление президента Судана — и государственный переворот, который произошел через несколько месяцев. Я думаю, что сейчас все зависит от умения переговорщиков, которые будут общаться с новыми суданскими властями. Вполне возможно, что этот государственный переворот не будет разрушать те экономические проекты, которые Россия имеет в Судане», — рассуждает писатель и общественный деятель Николай Стариков.

После публичного убийства Муаммара Каддафи Россия потеряла многомиллиардные контракты по нефти и вооружению. Сейчас на кону вопрос куда более важный — безопасность на Красном море, где США и Китай уже обзавелись военными базами.