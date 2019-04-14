Украинцы пытались провезти на телегах 28 мешков сала в Белоруссию

Киев, 14 апреля. Украинские пограничники задержали трех жителей Шацкого района, которые пытались на телегах провезти в Белоруссию 28 мешков сала. Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины.

Отмечается, что у задержанных украинцев не было при себе документов. Они перевозили сало двумя подводами. Сообщается, что контрабандистов задержали сотрудники оперативных подразделений Северного регионального управления Госпогранслужбы и пограничники Луцкого отряда. Общий вес сала, изъятого сотрудниками правоохранительных органов, составил 800 килограмм.

В отношении задержанных возбуждены дела об административных нарушениях, предусмотренных статьями «Нарушение пограничного режима, режима в пунктах пропуска через государственную границу Украины или режимных правил в контрольных пунктах въезда-выезда» и «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины» КоАП. Кроме того, в правоохранительные органы также направлено сообщение по признакам уголовного правонарушения.

Как передает RT, в мае 2017 года в Харьковской области сотрудники Госпогранслужбы Украины задержали двух граждан страны, которые пытались перевезти через границу с Россией около 200 килограмм сала.

Ранее глава Союза украинского крестьянства Иван Томич заявил, что за последние пять лет сало на Украине подорожало в пять раз. По его словам, пять лет назад килограмм сала можно было купить за 25–30 гривен. Сейчас цена за килограмм продукта составляет 120–150 гривен.