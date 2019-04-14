Автопробег в поддержку евроинтеграции Украины организовали в Киеве

Киев, 14 апреля. Автопробег под названием «Голосуй за Украину» организовали в Киеве в поддержку курса страны в Европейский союз и НАТО.

В мероприятии в украинской столице задействованы волонтеры и участники Евромайдана, которые выступают за евроинтеграцию государства.

Маршрут автопробега предполагает движение от Европейской площади до стадиона «Олимпийский», где в 14.00 запланированы дебаты между кандидатами на высший административный пост государства Петром Порошенко и лидером президентского рейтинга Владимиром Зеленским.

Напомним, 31 марта в стране прошел первый тур голосования. По данным ЦИК Украины, юморист и шоумен одержал победу с результатом 30,24% голосов, действующего главу государства поддержали 15,95% граждан. Дата второго тура выборов назначена на 21 апреля.

Порошенко ранее заявил, что будет ждать своего соперника 14 апреля на стадионе «Олимпийский» для проведения дебатов. Бессменный руководитель и основатель студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Зеленский заявил, что собирается провести встречу с президентом страны 19 апреля. В этот же день, согласно законодательству Украины, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении.

Киев стремится в НАТО на протяжении нескольких лет. После 2014 года власти Украины отказались от внеблокового статуса государства. Через два года вступление в Альянс назвали главной целью внешней политики страны. В то же время и европейская интеграция стала одной из приоритетных целей Киева.

В конце февраля на Украине был подписан проект закона, вносящего изменения в конституцию страны о курсе в Европейский союз и НАТО. При этом в Альянсе не раз подчеркивали, что Киеву в блоке места нет.