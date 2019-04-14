Эксперт объяснил, как Беглов вернул Петербургу статус второй столицы

Санкт-Петербург, некоторое время назад, казалось, несколько подзабытый федеральным центром, уверенно возвращает себе столичный статус. Напомним, наш город, возведенный по воле Петра I, изначально строился как столица Российской империи и с момента создания сохранял этот статус вплоть до 1918 года. Но и после этого о Петрограде — Ленинграде — и снова Санкт-Петербурге — всегда говорили как о Северной, или Второй столице России.

В том, что наш город, который является малой родиной главы российского государства, вновь возвращает себе столичные функции, значительная заслуга временно исполняющего обязанности губернатора Петербурга Александра Беглова, считают эксперты. Беглов — фигура по масштабу соответствующая столичному статусу Петербурга, уверен генеральный директор Центра стратегического планирования Виктор Потуремский.

В беседе с Федеральным агентством новостей политолог напомнил о значительных как имиджевых, так и направленных на развитие города и улучшение жизни горожан проектов, связанных с именем врио губернатора.

Это и прошедший в Петербурге Международный арктический форум, в ходе которого президент РФ Владимир Путин провел беседу с Александром Бегловым, обсудив вопросы развития города с мощным привлечением финансирования из федерального центра.

Это и встреча Беглова с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым, на которой было конкретно решено, какие инфраструктурные объекты Петербурга получат бюджетное финансирование и сколько денег на это выделит Москва. Уже есть твердые договоренности о выделении 10,6 миллиардов рублей, которые будут работать на город и горожан, в первую очередь на финансирование социальных объектов. Это поликлиники и больницы, школы и детские сады, новый транспорт и уборочная техника, и так далее.

Готовы вкладывать немалые деньги в развитие города и крупнейшие российские госкомпании. РЖД планирует инвестировать в Петербург 88 млрд рублей (строительство уже в ближайшие годы шести путепроводов, в частности в районе Новой Лахты, и т.д.). По данным СМИ, «Сургутнефтегаз» и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) планируют перевести в Северную столицу свои штаб-квартиры. А это новые налоговые поступления и новые рабочие места, отмечает эксперт.

«Планы, которые намечены командой врио губернатора Петербурга, осуществимы: все происходящее сейчас более чем убедительно по фактам и срокам, — рассказал Виктор Потуремский в комментарии Федеральному агентству новостей. — Мы видим новый уровень целей и задач развития города, мы видим качественное повышение эффективности управления регионом. Мы также видим кадровые решения, которые принимались, я бы сказал, в парадоксально короткие сроки, и мы видим, как была сформирована новая команда, соответствующая уровню поставленных задач».

Эксперт напомнил, что Санкт-Петербург — это город федерального значения, на который, как на пример, смотрит вся Россия.

«Последние события в Петербурге показывают, что новая команда активно действует, — продолжил политолог. — Все крупные инвестиционные проекты, предложенные Бегловым, были поддержаны федеральным центром. Следствием этого стали решения Москвы о выделении городу дополнительных средств из федерального бюджета. Напомню, речь идет об очень значительных суммах. Плюс работа с инвесторами, плюс потенциальный переезд в город крупных бизнес-структур, которые являются очень серьезными налогоплательщиками».

Все это, без сомнения, работает на программу Александра Беглова — сделать город не только динамично развивающимся, но также удобным и комфортным для горожан, отметил собеседник ФАН.