Британские коровы протестировали сеть 5G

Лондон, 14 апреля. Американская компания Cisco и государственный инновационный центр сельскохозяйственного машиностроения Великобритании протестировали мобильную связь 5G на животноводческой ферме, об этом сообщает агентство Reuters.

Около 180 коров оснастили ушными бирками с датчиками 5G, которые позволяют отследить местоположение животных, а также следить за здоровьем в режиме реального времени. Также к Сети подключены и ошейники. Они позволяют наладить работу доильных машин, которые распознают корову, точно захватывают вымя и выгружают корм.

Пятое поколение мобильной связи 5G позволяет увеличить скорость передачи данных в 40 раз. Рекорд скорости был установлен в Швеции — 15 Гбит/с. Впервые коммерческую эксплуатацию 5G запустила Южная Корея, Швеция впервые запустила мобильную связь пятого поколения в тестовом режиме. Однако коммерческая связь заработает в Швеции не раньше 2021 года. Россия также находится в лидерах по внедрению 5G – пятое поколение в РФ запустят после 2020 года. Планируется, что уже в 2025 году 80% россиян перейдут на 5G.

В феврале этого года президент России Владимир Путин во время послания Федеральному собранию поставил задачу перейти на 5G в стране в ближайшее время. В конце марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что окончательное решение по частоте для связи 5G в России будет принято на уровне правительства.

Ранее стало известно, что Ростех подготовит условия для создания беспроводной связи пятого поколения 5G на основе российской инфраструктуры до 2024 года.