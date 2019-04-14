В штабе Порошенко назвали условие дебатов с Зеленским на «Олимпийском» 19 апреля

Киев, 14 апреля. Украинский глава Петр Порошенко может рассмотреть возможность проведения дебатов с кандидатом в президенты Владимиром Зеленским 19 апреля на стадионе «Олимпийский» при условии, что время не будет совпадать с официальным временем дебатов в прямом эфире Общественного телевидения. Об этом рассказал представитель избирательного штаба действующего главы Олег Медведев.

В штабе Порошенко заявили, что глава государства является «законопослушным гражданином».

«Они (дебаты) запланированы на то время, когда Порошенко по закону должен быть на Общественном телевидении, как законопослушный гражданин Порошенко пойдет на общественное ТВ», — объяснил Медведев.

Ранее Порошенко заявил, что ждет своего соперника, юмориста и шоумена Зеленского 14 апреля на стадионе «Олимпийский» в украинской столице для проведения дебатов, он также пригласил граждан страны и корреспондентов. Бессменный руководитель и основатель студии «Квартал 95» и кандидат в президенты Зеленский заявил, что собирается провести дебаты с Порошенко 19 апреля. В этот же день, согласно законодательству Украины, запланированы теледебаты кандидатов на Общественном телевидении. Избирательный штаб Зеленского допустил проведение дебатов кандидатов в режиме видеомоста из студии Общественного и «Олимпийского», но на государственном канале подчеркнули, что телемост запрещен регламентом дебатов. В настоящее время кандидатам не удалось договориться о месте и времени проведения мероприятия.

Второй тур выборов на Украине запланирован на 21 апреля.