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Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

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Спецпосланник генсека ООН по Сирии прибыл в Дамаск

Дамаск, 14 апреля. Специальный посланник генерального секретаря ООН по Сирии Гейр Педерсен прибыл в Дамаск с двухдневным визитом. Как сообщают СМИ, он собирается провести встречи с рядом официальных лиц САР.

Отмечается, что визит в Дамаск проходит в рамках миссии спецпосланника генсека ООН по поиску политического решения для урегулирования ситуации в Сирии. Как сообщают дипломатические источники газеты «Аль-Ватан», в Дамаске запланирована встреча Педерсена с вице-премьером и главой сирийского МИД Валидом Муаллемом.

В марте 2019 года Валид Муаллем обсудил с Гейром Педерсоном и его делегацией ряд вопросов, связанных с политическим процессом, включая формирование конституционного комитета. 

Специальный посланник генерального секретаря ООН Гейр Педерсен совершил первую рабочую поезду в Сирию 15 марта. По итогам визита он сообщил, что встреча прошла конструктивно, и пообещал регулярно посещать Дамаск для обсуждения актуальных вопросов.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. Сейчас зачистки от боевиков продолжаются в некоторых регионах САР. Первоочередными задачами сирийских властей являются политическое урегулирование, восстановление страны, а также возвращение беженцев.

Автор: Регина Пак
Источник: Аль-Ватан
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