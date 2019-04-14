The National Interest восхитился «смертоносным летающим танком» Т-72Б3

Вашингтон, 14 апреля. Российский «летающий танк» Т-72Б3 после модернизации превратился в смертоносное оружие сетецентрической войны. Такое мнение в материале для американского информационного портала The National Interest выразил обозреватель Чарли Гао.

По его словам, боевую машину, которая после опытной эксплуатации поступит на вооружение Воздушно-десантных войск РФ, никак нельзя назвать стандартной. Журналист в материале высоко оценил танк и отметил, что российские военные получат смертоносную и при этом «летающую» тяжелую технику.

«Модернизированный Т-72Б3 способен развенчать миф Запада о технологической и мобильной несостоятельности российской армии», — представляет перевод статьи «ПолитРоссия».

Обозреватель обратил свое внимание в первую очередь на появление модульного комплекса динамической защиты «Реликт», который значительно повысил защищенность техники от бронебойно-подкалиберных снарядов. Восхитился эксперт также новым турбодизельным двигателем В-92С2Ф мощностью 1132 лошадиных сил и автоматизированной коробкой переключения передач, которая позволила существенно увеличить скорость заднего хода.

При этом самым важным обновлением танка, отметил Гао, является возможность использования автоматизированной системы управления войсками и оружием (АСУВ и О) «Андромеда-Д». Система, используя навигационные спутниковые системы, способна определить местоположение оснащенной АСУВ техники и передать данные о ней в командные пункты через наземные радиосети.

По мнению журналиста, появление такой системы на Т-72Б3 сделало из него танк сетецентрической войны. Боевые машины, подчеркнул Гао, стали более оперативными и осведомленными.

Обозреватель указал в материале, что подразделения ВДВ российской армии благодаря танку в «крылатой пехоте» смогут эффективно и молниеносно реагировать на любую угрозу на границе РФ.

Напомним, ранее The National Interest рассказал о российском снаряде, пробивающем лучшие танки США. В статье американского издания говорится о том, что пушка 2А82 может использовать все существующие 125-миллиметровые снаряды, а также инновационные боеприпасы как БПС «Вакуум-1», созданные на основе вольфрама, и «Вакуум-2» — на основе урана. Такие снаряды могут преодолевать расстояние два километра за секунду, выделяя 15 мегаджоулей энергии.

Кроме того, The National Interest опубликовал материал о «смертоносном» автомате Калашникова АК-203, производство которого открылось в Индии.