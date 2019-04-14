Эксперты рассказали, куда можно дешево слетать весной

Москва, 14 апреля. Аналитики сервиса бронирования билетов Aviasales назвали города, куда дешевле всего слетать из Москвы весной. Список возглавили Калуга, Чебоксары и Санкт-Петербург.

Эксперты проанализировали минимальную стоимость авиабилетов в обе стороны и пришли к выводу, что дешевле всего этой весной обойдутся билеты в Калугу. Стоимость билетов туда и обратно составляет 1,3 тысячи рублей, что на 25% дороже, чем прошлой весной.

Авиабилеты в Чебоксары обойдутся москвичам в 4,5 тысячи рублей. По сравнению с прошлым годом стоимость перелета снизилась на 3%. Замыкает тройку городов, с самыми дешевыми авиабилетами из Москвы Санкт-Петербург. Слетать в Северную столицу из Москвы можно за 4,6 тысячи рублей, что на 5% больше, чем год назад.

За 5,2 тысячи рублей москвичам предлагают слетать в столицу Карелии — Петрозаводск. Цена на перелет в Петрозаводск снизилась на 30% по сравнению с прошлым годом. Посетить Набережные Челны москвичи могут за 5,3 тысячи рублей, что на 23% больше, чем в прошлом году. Перелет в Казань и обратно обойдется жителям столицы в 5,5 тысячи рублей. Билеты в столицу Татарстана прибавили в цене 6% по сравнению с прошлым годом.

Ранее специалисты портала OneTwoTrip определили наиболее популярные российские города для путешествий на поезде на майские праздники. Рейтинг возглавили Москва и Санкт-Петербург. Тройку лидеров замкнула Казань. Как отметили аналитики, топ-3 железнодорожных направлений на майские праздники по сравнению с прошлым годом не изменился.