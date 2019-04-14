Составлен топ-5 самых надежных автомобилей из Китая

Москва, 14 апреля. Автомобильные эксперты проанализировали рынок и составили рейтинг самых надежных машин из Китая. По словам экспертов Chery KIMO — самый популярный представитель бюджетного сегмента.

Китайские автоконцерны предлагают покупателю большой выбор недорогих транспортных средств, а также делают акцент на качестве продукции.

По данным портала Cars.ru, Chery KIMO — бюджетный автомобиль с небольшим мотором и расходом топлива.

Отмечается, что разработчики Lifan Smily уделили пристальное внимание безопасности машины. Geely Emgrand 7 после обновления получил очень много электроники, но инженеры также не забыли о безопасности и надежности транспортного средства.

Кроме того, эксперты включили в свой рейтинг кроссоверы Faw Oley и Chery TIGGO.

Ранее специалисты назвали топ-5 самых дешевых кроссоверов на российском рынке. Лидерами оказались Lada 4x4 и Chery Tiggo 2.